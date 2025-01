L’indiscrezione: Salernitana, tentativo per Barba. Ma la Samp è in vantaggio

La Salernitana ha preso Cerri e Raimondo, mettendo a posto il reparto offensivo. Il club granata ha sondato Gianluca Lapadula, non più intoccabile a Cagliari, che sta valutando altre proposte. Intanto, è stata fatto un sondaggio per Gianluca Di Chiara, il terzino sinistro in scadenza di contratto a Parma, che sogna di giocare nella squadra della sua città (Palermo) ma fin qui senza grossi margini. Nulla di concreto per ora. La Salernitana si è inserita anche per Federico Barba, in uscita dal Como, ma la Samp si è mossa prima.

Foto: Instagram Barba