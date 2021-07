L’indiscrezione: Salernitana, Mota Carvalho prima scelta per l’attacco. Simy costa troppo

Dany Mota Carvalho è la prima scelta per l’attacco della Salernitana. Il portoghese classe 1998 ha ancora un anno di contratto con il Monza e per caratteristiche sarebbe perfetto per il sistema di gioco firmato Castori. Può darsi che già nei prossimi giorni la trattativa entri nel vivo. Alla Salernitana piace molto Simy, in uscita da Crotone, ma i costi sono inaccessibili. E per la difesa un obiettivo è Gagliolo, molto legato a Castori, ma concorrenza importante della Samp.

Foto: Instagram Monza