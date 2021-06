L’indiscrezione: Salernitana, giorni caldi. Fabiani aspetta e dice no a tre sondaggi

Sono giorni caldi per la Salernitana che vuole risolvere la vicenda societaria in modo da prepararsi al prossimo campionato di Serie A. Intanto, il direttore sportivo Fabiani ha dato priorità al club granata dopo una stagione indimenticabile. E per questo ha respinto tre sondaggi, alcuni approfonditi: ci aveva pensato il Bari, che poi è andato su Polito, ha bussato un club di Serie B e nelle ultime ore ha chiesto informazioni lo Spezia che dovrebbe sciogliere le riserve su Pecini. Treni importanti, ma almeno per il momento Fabiani ha deciso di aspettare la Salernitana.

Foto: Zimbio