L’indiscrezione: Salernitana, domani incontro per il ritorno di Kastanos

La Salernitana pensa al ritorno di Grigoris Kastanos, centrocampista classe 1988 rientrato per fine prestito alla Juve. Domani ci sarà un incontro per raggiungere gli accordi definitivi, Kastanos ha dato la sua disponibilità per almeno un’altra stagione agli ordini di Davide Nicola.

Foto: twitter Salernitana