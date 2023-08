L’indiscrezione: Salcedo potrebbe essere già domani in Spagna

Eddie Salcedo ha accettato il trasferimento all’Eldense, c’è il via libera anche da parte dell’Inter. Una trattativa talmente in stato avanzato che già nella giornata di domani l’attaccante classe 2001 potrebbe raggiungere la Spagna per le visite e la firma con il club. Salcedo aveva altre opportunità anche in Italia, ma ha deciso di accettare la proposte dell’Eldense e di ripartire dalla Spagna.

Foto: Salcedo Instagram