L’indiscrezione: Saladini nominerà Cardona presidente della Reggina

Alle 13 Felice Saladini, nuovo proprietario della Reggina, terrà una conferenza stampa. Sarà l’occasione per nominare il nuovo presidente amaranto: si tratta di Marcello Cardona, reggino purosangue, ex arbitro, in passato Questore di Milano e Prefetto di Lodi, recentemente Commissario per le iniziative di solidarietà a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. Adesso l’incarico di nuovo presidente della Reggina.

Foto: Logo Reggina