L’indiscrezione: Saelemaekers non è nella lista Atalanta. Zaniolo sempre più

L’Atalanta cerca esterni offensivi, ma non ci sono tracce su Alexis Saelemaekers, rientrato al Milan dopo il proficuo prestito al Bologna. Saelemaekers è stato accostato alla Dea, ma non esistono riscontri su un interesse della Dea. Resta, invece, molto concreto l’interesse per Nicolò Zaniolo dopo quanto vi avevamo raccontato oltre 10 giorni con l’irruzione a sorpresa per il centrocampista offensivo di proprietà del Galatasaray. Anche la Fiorentina ha mosso passi nelle ultime settimane, dopo essersi informata nei mesi scorsi, ma solo per il prestito con diritto di riscatto. E comunque sarebbe un’operazione legata all’uscita di Ikoné cercato dal Qatar. Ma l’Atalanta spinge per rilevare il cartellino a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, si lavora anche sui bonus.

Foto: Instagram Saelemakers