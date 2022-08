L’indiscrezione: Rugani-Samp, l’esito dell’incontro. Milenkovic, no al Siviglia. Ora…

L’incontro di stamattina per Rugani alla Samp è stato positivo. Il club ha in cima alla lista il difensore della Juve, parteciperebbe al 50 per cento dell’ingaggio. Adesso l’ultima parola aspetta al diretto interessato, cercando di capire se il Galatasaray rilancerà oppure no. La Juve non ha intenzione di prendere subito un difensore centrale, situazione che avvicina sensibilmente Milenkovic alla Fiorentina. La deadline sta per scadere, i viola propongono un rinnovo almeno fino al 2025 per una cifra superiore ai 2,5 milioni a stagione più bonus. E ci sono margini per strappare il sì di Milenkovic e la firma entro la metà della prossima settimana. Nelle ultime ore c’è stato un forte pressing del Sivigilia, che deve sostituire Koundé, per il momento respinto.

Foto: Rugani Twitter