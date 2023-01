L’indiscrezione: Rugani, contatto Samp-Cherubini. La risposta della Juve

La Sampdoria ha mosso, come raccontato in giornata, passi ufficiali per Daniele Rugani e l’ha chiesto in prestito secco alla Juve. Nel pomeriggio c’è stato un contatto tra Federico Cherubini e il nuovo direttore sportivo blucerchiato Baldini. Cherubini ha spiegato come l’intenzione della Juve sia quella di trattenere Rugani, a maggior ragione dopo la svolta tattica di Allegri che sta proponendo la linea a tre e ha blindato la difesa. Rugani era stato cercato anche la scorsa estate dalla Samp e aveva dato apertura, ma pur dinanzi alla possibilità di non essere un titolare ovviamente ha dato priorità alla Juve. Non a caso domani quasi sicuramente sarà al centro della difesa contro l’Udinese per la probabile indIsponibilità di Bremer (nulla di grave) che si aggiunge a quella di Bonucci. La scorsa settimana anche la Salernitana ci aveva provato per Rugani, senza margini di manovra. La Samp ha memorizzato, ma cerca comunque un altro centrale per la situazione instabile di Colley (nel mirino del Cagliari) e dopo aver fallito l’assalto a Dragovic.

Foto: twitter personale