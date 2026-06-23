L’indiscrezione: Romano, il Palermo insiste. Ma il Cagliari spera ancora

23/06/2026 | 21:40:13

Alessandro Romano ha voglia di giocare, a maggior ragione in Serie A. E per questo motivo ha aperto completamente al Cagliari, dopo alcuni colloqui con il club sardo che gli hanno dato sicurezza sul fatto di potersi ritagliare uno spazio da protagonista. Adesso bisogna accontentare la Roma che vorrebbe realizzare dal cartellino visto che entro il 30 giugno deve fare cassa per i noti motivi. Il Palermo sarebbe disposto a fare un sacrificio importante pur di assicurarsi le prestazioni di Romano che aspetta ancora la Serie A. E il Cagliari spera ancora…

Foto: sito Spezia