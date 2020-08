Dopo un lungo incontro, Giancarlo Romairone ha raggiunto l’accordo con il Chievo per la risoluzione del contratto. Adesso gli aspetti burocratici ma tutto sarà definito entro giovedì. Poi Romairone potrà firmare per il Bari: sarà lui il nuovo direttore sportivo del club pugliese pronto a riprogrammare il ritorno in Serie B.

Foto: Twitter Chievo