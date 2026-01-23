L’indiscrezione: Romagnoli, il confronto, la partenza e le ultime sull’Al-Sadd

23/01/2026 | 15:17:31

Alessio Romagnoli partirà per Lecce per quella che prevedibilmente sarà l’ultima partita del difensore centrale con la maglia della Lazio. C’è stato un interiore confronto a Formello, Romagnoli aveva inizialmente continuato a chiedere di non essere convocato per la partita di domani sera in Salento, la sua decisione di lasciare è irrevocabile. C’è stato un ulteriore confronto con Sarri e con la società, alla fine Romagnoli ha accettato di partire con i compagni, sarà nella lista dei convocati con una possibile maglia da titolare. Il centrale classe 1995 ha chiesto al club di essere liberato tra domenica e lunedì, anche la società ha intuito che non ci sono più margini per trattenerlo. E la convocazione è una specie di garanzia per potergli permettere presto di raggiungere Roberto Mancini. Salvo sorprese che al momento non possiamo mettere in preventivo.

Foto: Instagram Romagnoli