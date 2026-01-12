Esclusiva: contatto Mancini-Romagnoli, l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio

12/01/2026 | 23:15:48

Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli. Confermate le voci di qualche giorno fa con due importanti novità: nelle ultimissime ore c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore e il difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027; l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio e farà un’offerta per il cartellino. Situazione delicata considerato il contratto breve e in scadenza tra poco più di 15 mesi, i discorsi sul rinnovo si sono arenati qualche mese fa per il mercato bloccato della Lazio. L’ultima decisione sarà del club biancoceleste.

Foto: Instagram Romagnoli