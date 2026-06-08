L’indiscrezione: Roma, i nomi in lista. E quelli da scartare

09/06/2026 | 00:02:53

La Roma aspetta il via libera per Tony D’Amico scelto da tempo come nuovo direttore sportivo. Ma, come avevamo preannunciato, sarebbe stato necessario spendere un po’ di giorni per il via libera dell’Atalanta, evidentemente per rapporti che si sono leggermente deteriorati, infatti bisogna ancora avere pazienza per fare in modo che i giallorossi abbiano a disposizione il nuovo ds prima di luglio. La settimana appena cominciata verrà dedicata alle definizione dei rinnovi dei contratti in scadenza, nell’intenzione del club si farà in modo di andare a dama con Dybala, Lorenzo Pellegrini e Celik. La lista della spesa può contenere sorprese, ma intanto vi confermiamo che resistono sia Greenwood (prima scelta di Gasperini) che Summerville. Non abbiamo grossi riscontri su Paixao, Tzolis, Brahim Diaz e Nusa, esattamente come non ci sono sviluppi concreti per Ruggeri che ha fatto bene con l’Atletico Madrid.

Foto: Instagram Marsiglia