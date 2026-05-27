Il retroscena: Roma, il sogno di Gasp. La verità su Summerville e Nusa

27/05/2026 | 23:45:10

La Roma vorrà fare un grande mercato, sacrificherà un pezzo da novanta (indizi su Koné), ma intende rendere competitivo il reparto offensivo con due esterni di assoluto spessore accanto a Malen. Diversi giorni fa vi abbiamo parlato di Greenwood: è lui, confermato, il sogno di Gasperini. Certo, la valutazione è altissima e la concorrenza esiste, ma l’ingresso in Champions autorizza ad alzare l’asticella. Teniamolo come sogno che sarà accarezzato nei prossimi giorni. Si parla molto di Nusa del Lipsia, qualità indiscutibili, ma per il momento non ci sono state mosse. Summerville del West Ham retrocesso piace, ma la prima mossa verrà fatta in funzione di uno specialista che davvero sposti gli equilibri. Quanto alla punta centrale, arriverà per rendere l’organico competitivo ma non per fare ombra a Malen. Per questo motivo Zirkzee, valutato più volte in passato, oggi non è un’opzione calda.

Foto: Instagram Marsiglia