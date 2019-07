L’indiscrezione: Roma-Alderweireld oltre clausola. E spunta l’idea Glik

Dopo Mancini, la Roma vuole prendere un altro difensore centrale. La priorità del club giallorosso resta Toby Alderweireld, in scadenza di contratto tra meno di un anno con il Tottenham. Tra due giorni (il 25 luglio) scadrà la clausola da 28 milioni del belga, ma la Roma vorrebbe andare oltre e cercare la giusta quadratura con gli Spurs. Ricordiamo che al Tottenham piace sempre Zaniolo, ma prima la squadra di Pochettino deve risolvere la questione Eriksen. Intanto, sullo sfondo per la difesa della Roma ci sono altri nomi: un’idea porta a Kamil Glik, da tre stagioni (molto positive) in forza al Monaco e sotto contratto fino al 2021, un profilo che Petrachi conosce bene avendolo portato al Toro anni fa. Il polacco per ora non è la prima scelta, ma un’idea che la Roma potrebbe sviluppare.

Foto: News Now