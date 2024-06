L’indiscrezione: Rikelme per il dopo Cabal. Ma deve scendere la valutazione

Il Verona sta pensando al sostituto di Cabal che è sempre un nome in bella evidenza per la Lazio. E da qualche giorno ha puntato gli occhi su Rikelme, classe 2003, di proprietà del Cuiabà, buone qualità e soprattutto discrete prospettive. Il Verona ha già sondato, la richiesta iniziale è di 3 milioni più bonus e/o percentuale da futura vendita. L’Hellas vorrebbe scendere qualcosa in meno, ci saranno altri dialoghi.

Foto: sito Verona