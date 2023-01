Samuele Righetti sta per lasciare il Perugia. Stamattina è stato raggiunto un accordo totale con il Cerignola per il prestito dell’esterno sinistro classe 2001 che avrà un’importante opportunità in Serie C. Il Gubbio aveva trattato a lungo il ritorno di Righetti, ma alla fine l’ha spuntata il Cerignola.

Foto: audace cerignola