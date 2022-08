L’indiscrezione: Rieder, l’Atalanta e una scadenza fondamentale

Fabian Rieder è un profilo di assoluto spessore. Classe 2002, centrocampista di qualità dello Young Boys, una valutazione già di 10 milioni. E gli occhi di tutti addosso, compresi quelli dell’Atalanta che in Svizzera spesso ha fatto la spesa con grande soddisfazione. Ora la Dea ha individuato in Fabian l’erede perfetto di Freuler che ha lasciato per andare al Nottingham Forest. Lo Young Boys vorrebbe cederlo tra un anno, ma c’è una scadenza fondamentale: il ritorno di Conference League in casa dell’Anderlecht. Un’eliminazione dello Young Boys, dopo la sconfitta dell’andata, rimescolerebbe le carte e potrebbe portare alla cessione di Rieder. Ecco perché l’Atalanta aspetta.

Foto: twitter Young Boys