La Reggina si prepara a qualche uscita. Federico Ricci sta per essere liberato, l’Ascoli è in vantaggio e siamo vicini alla definizione. Anche Karim Laribi non è più blindato, sono arrivate due proposte di Virtus Entella e Triestina, vedremo se accetterà la destinazione in Serie C.

FOTO: sito Ascoli