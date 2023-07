L’indiscrezione: Ricci, la Lazio alzerà l’offerta. Per Torreira serve tempo

Quello di Samuele Ricci è un nome un bella evidenza nella lista della Lazio, entrato a sorpresa lo scorso 30 marzo quando vi avevamo parlato anche di Gedson Fernandes un altro che (in alternativa a Zielinski) è sempre piaciuto a Sarri. Torreira è un vecchio pallino da due anni, resta in quota, ma bisogna aspettare, considerato anche che il Galatasaray tra una settimana sarà impegnato nel preliminare di Champions. Come prospettiva, Ricci è forse al primo posto nella lista di Sarri, fermo restando che se arrivasse Torreira l’allenatore sarebbe soddisfatto lo stesso. Possibile che la Lazio presenti un’offerta vicina ai 20 milioni, magari aggiungendo bonus. Cairo chiede 25, non vorrebbe contropartite tecniche, la situazione va comunque seguita con attenzione.

Foto: Instagram Ricci