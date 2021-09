L’indiscrezione: Ribery, domani contatto con il Karagumruk. La Salernitana offre 1,5. E il Verona…

Franck Ribery non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Domani ci sarà un contatto, forse un incontro, per valutare la nuova proposta del Karagumruk che lo aveva già cercato un paio di giorni fa. Il Verona aspetta, Ribery resterebbe volentieri in Serie A ma la sua richiesta deve scendere rispetto agli 1,5 milioni più bonus chiesti al club di Setti. La partita resta aperta, il Verona per ora riflette. Quell’offerta, 1,5 milioni più eventuali bonus gliel’ha fatta la Salernitana accettando le richieste del francese che ora dovrà decidere se accettare oppure no. E il Karagumruk, che intanto spera di definire l’arrivo di Karamoh dal Parma, domani avrà un nuovo contatto per Ribery. Possono inserirsi altri pretendenti, ma ora il discorso è davvero ristretto ai suddetti club.

Foto: Twitter personale Ribery