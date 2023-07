L’indiscrezione: Renate, in chiusura Auriletto dall’Avellino

Il Renate si appresta a chiudere a regalare al tecnico Pavanel un rinforzo per la propria retroguardia. Si tratta di Simone Auriletto, difensore centrale classe ’98 dell’Avellino. Difensore dall’importante stazza fisica (188cm), ha collezionato 30 presenze e un gol nell’ultima stagione di Serie C giocata con i biancoverdi. Adesso per lui si fa sempre più vicina una nuova avventura con la maglia delle Pantere.

Foto: Renate Logo