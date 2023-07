L’indiscrezione: Reijnders, solo Milan! E nessuna strada alternativa

Tijjani Reijnders e il Milan: siamo davvero a un passo, forse mezzo. Non corrispondono al vero le voci lanciate ieri di qualcuno e che hanno evidenziato come il Milan stesse pensando a strade alternative. È esattamente il contrario, il Milan vuole chiudere in tempi rapidi, la fumata bianca è vicina, la volontà di Reijnders assoluta e per Pioli si tratta della prima scelta per distacco. Parliamo di 25 milioni o appena qualcosa in meno: Reijnders e il Milan oggi sono assolutamente promessi sposi, questione di giorni (visite mediche comprese).

Foto: Instagram Reijnders