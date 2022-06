L’indiscrezione: Reggina, riscontri postivi (Covisoc compresa)

La Reggina sta lavorando in modo intenso per risolvere i problemi societari e per il cambio di proprietà. Il discorso con la cordata pronta a subentrare (c’è almeno un imprenditore italiano) sta procedendo bene. Nelle ultime ore sono arrivati riscontri positivi dalla Covisoc che ha analizzato il bilancio e ha dato pareri confortanti. I prossimi passaggi saranno quelli necessari per prepararsi al pagamento degli stipendi, momento indispensabile per poi procedere all’iscrizione. I tre-quattro giorni in arrivo diventeranno essenziali per perfezionare il tutto in modo da uscire da un incubo e respingere quelli che si sono preoccupati più dell’ipotesi ripescaggio che dei pessimi risultati conseguiti.

Foto: sito Reggina