L’indiscrezione: Reggina, prossima settimana importante. E diverse proposte in arrivo

La Reggina sta vivendo giorni difficili che sarebbero stati ancora più difficili se non fosse emersa la vicenda Gallo. Questo lo decidiamo a beneficio di chi vede nero a prescindere e che, ancora prima della svolta Gallo, aveva omesso. Le realtà locali sono difficili, spesso superficiali. Abbiamo detto che bisogna andare alla larga dai politici, dai presunti responsabili di rete (?) che non sanno quando è giorno e quando è notte. E che, dinanzi a una situazione così delicata e complicata, pensano soltanto ai riscontri personali. La situazione va seguita minuto dopo minuto, ma la prossima settimana può già essere importante per risolvere. Il passaggio fondamentale è che la Reggina non sia stata coinvolta, le manifestazioni di interesse sono state molteplici.

La situazione si sarebbe ingarbugliata se non fosse stato isolato chi avrebbe portato il cerino in nome di Gallo fino alla fine della storia. Ci sono almeno tre potenziali acquirenti interessati alla Reggina: italiani e stranieri, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo con il placet del Tribunale e con l’eventuale nomina di chi dovrebbe curare fino in fondo l’auspicata svolta societaria. La notte amaranto oggi è meno buia, alla larga da avvoltoi e mistificatori della realtà con tappeti stesi solo per ruffianarsi. Sono gli stessi che avevano detto “ma la penalizzazione cosa volete che sia? Ha parlato Vincenzo…”.

Vincenzo chi? Abbiamo visto com’è finita. A loro della Reggina interessa poco o nulla, sono interessi personali e presto questi signori andranno a gambe levate, definitivamente fuori da giochi. Intanto, la notte amaranto oggi è meno buia e una nuova alba non così lontana.

Foto: Twitter Lega serie B