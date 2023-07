L’indiscrezione: Reggina, presentato il ricorso e pagato il debito all’Agenzia delle Entrate

La Reggina ha presentato poco fa il ricorso contro la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La FIGC si pronuncerà in merito tra due giorni. Intanto, il club amaranto ha pagato il debito con l’erario di circa 750 mila euro, in base agli accordi con il Tribunale di Reggio Calabria. In giornata è partito il bonifico nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate

Foto: Logo Reggina