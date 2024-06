Antonio Porcino si lega sempre più alla Reggina. Il centrocampista classe 1995 ha raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2026, non ci sono più dubbi. L’annuncio arriverà tra qualche giorno. Nel frattempo Rosario Pergolizzi è sempre più in pole per la panchina, al punto che l’annuncio potrebbe arrivare prima del weekend.

Foto: facebook LFA Reggio Calabria