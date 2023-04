L’indiscrezione: Reggina, l’udienza al TFN sarà il 17 aprile

Il caso Reggina verrà discusso il 17 aprile. Lo specifichiamo dopo la ridda di notizie, alcune non veritiere, sul fatto che fosse stata anticipata l’udienza. Se ne parlerà lunedì 17 dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Ovviamente ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi in caso di penalizzazione rispetto alle scadenze del 16 febbraio riguardanti soprattutto i mancati pagamenti dei contributi. Com’è noto la Reggina aveva ricevuto il divieto di pagamento da parte del Tribunale in base agli accordi antecedenti sul debito relativa alla precedente gestione societaria.

Foto: logo Reggina