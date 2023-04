L’indiscrezione: Reggina, il processo dell’11 maggio è stato anticipato di una settimana

Saranno giorni importanti per la Reggina che intanto domani sera sarà impegnata a Frosinone. Il processo dell’11 maggio al Tribunale Federale Nazionale è stato anticipato di una settimana, esattamente al 4, dopo il ricorso del club amaranto al Collegio di Garanzia, definito insolito da chi non fa il giudice di professione e aveva già pronosticato esclusione dal campionato e probabile non iscrizione al prossimo della Reggina. Vedremo, invece, quali saranno i fatti a seguito del secondo deferimento e dopo aver presentato il piano di ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Foto: Logo Reggina