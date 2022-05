L’indiscrezione: Reggina, depositato il bilancio in FIGC. Gli scenari

Oggi era un giorno cruciale per il futuro della Reggina. Diciamo era perché entro mezzanotte andava presentato il bilancio in FIGC, operazione completata pochi minuti fa. Passaggio determinante sulla strada che porta all’iscrizione dopo le vicissitudini che hanno recentemente coinvolto il presidente Gallo. La vicenda viene seguita dall’amministratore unico Fabio De Lillo, bucare il primo passaggio avrebbe compromesso qualsiasi tipo di speranza. Adesso ci sono venti giorni abbondanti per chiudere le trattative con le cordate interessate: sono almeno un paio, forse tre, c’è massima discrezione. Una delle cordate ha diversi imprenditori e anche un rappresentante italiano. Anche un fondo é in ballo, da domani in poi si entrerà nel vivo. Abbiamo sempre detto che prevale la fiducia, ora bisogna fare i fatti, step by step e non sbagliando alcun tipo di passaggio.

Foto: Twitter Reggina