L’indiscrezione: Reggina, alle 16 si presenterà Felice Saladini

La Reggina cambia, lasciandosi per fortuna alle spalle l’era Gallo, annessi e connessi pifferai magici. La svolta si chiama Felice Saladini: abbiamo sempre espresso fiducia sul buon esito della trattativa con un gruppo sempre in stato avanzato rispetto agli altri, e con un imprenditore italiano al comando. Felice Saladini, appunto, attuale proprietario del Lamezia. Nel pomeriggio a Milano l’atto notarile per il passaggio del club a Saladini, alle 16 la presenza a Reggio del nuovo proprietario per la svolta amaranto. Chi aveva pensato di risolvere in altro modo i disastri sul campo, retrocessione compresa, dovrà farsene una ragione. E gufare meno, la prossima volta…

Foto: Lega serie B