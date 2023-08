Luca Vido sarà il nuovo attaccante della Reggiana. Confermate le nostre indiscrezioni di ieri, la trattativa per il classe 1997 era già in stato avanzato, nel pomeriggio sono stati messi a posto gli ultimi dettagli con l’Atalanta. Vido, nell’ultima stagione a Palermo in prestito, in serata firmerà il contratto che lo legherà alla Reggiana.

