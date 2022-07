Colpo in arrivo per la Reggiana. Trattativa in stato avanzato e ormai ai dettagli per il difensore centrale Alberto Dossena, classe 1998 e con un contratto in scadenza ad Avellino. Nelle ultime ore sono stati già raggiunti gli accordi, la chiusura è prevista per i primi giorni della prossima settimana.

Foto: Logo Reggiana