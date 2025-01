L’indiscrezione: Raspadori, partita aperta. Roma (e non solo)

Giacomo Raspadori non è blindato al Napoli. Una settimana fa abbiamo raccontato che il vento rispetto all’estate sarebbe cambiato, vedi Kvaratskhelia, nel senso che chi non è troppo felice non verrà trattenuto. Raspadori non si è mai lamentato ufficialmente e questo è un particolare che va rimarcato. Ma gli estimatori non mancano, una settimana fa vi avevamo parlato della Roma che anche oggi ha sondato. Esattamente come il profilo piace all’Atalanta che lo aveva sondato la scorsa estate. Non escludiamo un terzo incomodo, ma una cosa è sicura: con la giusta offerta Raspadori può partire.

Foto: Instagram Napoli