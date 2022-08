L’indiscrezione: Raspadori-Napoli, fiducia più di ieri. I dettagli

Giacomo Raspadori al Napoli. Già qualche giorno fa eravamo lanciatissimi, ieri c’era fiducia, oggi di più. Bisogna solo avere pazienza, lo ricordiamo sempre, senza cambiare le cifre. Il Sassuolo non chiede 45 milioni e neanche 40. Il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus, il Napoli era partito da 28 milioni più 5, nel colloquio telefonico di stasera ha dato disponibilità per arrivare a 30 come base e 5 distribuiti in un certo modo, non tutti semplici da raggiungere. Ne abbiamo viste tante, ma sinceramente non abbiamo visto trattative saltare per una distanza davvero irrisoria. Anche perché la volontà di Raspadori: vuole a tutti i costi il Napoli.

Foto; twitter Sassuolo