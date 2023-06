L’indiscrezione: Rabiot, la Juve spinge per una risposta entro il weekend

Adrien Rabiot resta al centro della Juve. Peccato che abbia un contratto in scadenza e che non ci sia troppo tempo per decidere. Per questo motivo la Juve spinge e confida in una risposta nei prossimi giorni, possibilmente entro il weekend. La Juve è disposta al rinnovo anche per una sola stagione, in ogni caso prenderà un altro centrocampista. Palla al francese e soprattutto alla signora Veronique, nella speranza che non sia uno sfinimento.

Foto: Instagram Rabiot