L’indiscrezione: Provedel, sempre e solo Lazio. Via libera in arrivo. E Dragowski…

La Lazio ha scelto Ivan Provedel, assolutamente ricambiata. Il portiere, in scadenza con lo Spezia, aspetta il via libera che quasi sicuramente arriverà nelle prossime ore. Lo Spezia aveva bisogno di prendere un sostituto e – come già raccontato – il prescelto è Dragowski. Al punto che in giornata è atteso il placet definitivo, in modo da liberare Provedel per la Lazio.

Foto: twitter Spezia