L’indiscrezione: Provedel-Lazio, c’è anche la firma sull’adeguamento. I dettagli

Tutto confermato: oggi doveva essere il giorno per la firma sull’adeguamento di contratto tra Ivan Provedel e la Lazio, il nero su bianco è puntualmente arrivato. Confermiamo quanto raccontato nei giorni scorsi e ribadito ieri sera: Provedel non prolungherà per un’altra stagione, ma manterrà la stessa scadenza (30 giugno 2027) con un ricco adeguamento. Il portiere guadagnerà ben oltre i 2 milioni a stagione più bonus, un riconoscimento meritato per il suo straordinario rendimento da quando è arrivato alla Lazio.

Foto: Instagram personale