L’indiscrezione: Provedel-Inter, mercoledì visite e firme

05/07/2026 | 19:41:18

Ivan Provedel all’Inter è una notizia che vi abbiamo raccontato in ogni dettaglio. Già dal 10 giugno con l’esclusiva dell’accordo contrattuale con il portiere in scadenza di contratto tra un anno con la Lazio. Da lì è stata una discesa, mancava soltanto la firma di Lotito, operazione da circa 3 milioni per il cartellino contratto triennale per il classe ‘94. Possiamo svelare il giorno esatto della visite: mercoledì 8 luglio, poi le firme sul contratto che legherà Provedel all’Inter.

Foto: X Lazio