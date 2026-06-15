L’indiscrezione: Provedel-Inter, in agenda nuovo incontro

15/06/2026 | 23:20:32

L’Inter continua a puntare su Ivan Provedel da affiancare a Martinez. Dopo i dettagli che vi abbiamo raccontato in esclusiva pochi giorni fa, presto arriverà il momento più importante ovvero il confronto tra Gianni Rava (agente del portiere) e la Lazio. L’Inter ha già raggiunto un accordo sull’ingaggio, triennale da oltre 1,5 milioni a stagione più bonus, ma il salario potrebbe aumentare in rapporti all’indennizzo che l’Inter dovrà pagare. Nel senso che più sarà basso, più l’ingaggio aumenterà. Provedel ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno: il club nerazzurro più di 2-2,5 milioni più bonus, la Lazio chiede di più. E per questo motivo il summit sarà importante per avvicinarsi a un’intesa senza che la trattativa diventi una telenovela.

Foto: Instagram Provedel