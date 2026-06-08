L’indiscrezione: Provedel, in settimana vertice con l’Inter. La richiesta della Lazio

08/06/2026 | 23:20:48

L’Inter ha puntato Ivan Provedel per la porta, è lui il prescelto da affiancare a Martinez. In settimane ci sarà un vertice tra il suo entourage e il club nerazzurro: bisognerà parlare di durata (almeno un biennale avendo un contratto in scadenza tra poco più di un anno) e di cifre, al momento Provedel guadagna più del potenziale titolare. E poi bisognerà definire gli accordi con la Lazio che chiede un indennizzo di 4-5 milioni per liberarlo, mentre l’Inter vuole spendere di meno.

Foto: Instagram Provedel