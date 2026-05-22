Esclusiva: Provedel prima scelta del Bologna. Alla finestra altri due club di A

22/05/2026 | 18:45:15

Ivan Provedel quasi sicuramente lascerà la Lazio, ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il portiere seguirebbe volentieri Sarri, ma l’Atalanta (in vantaggio sul Comandante) ha Carnesecchi e in assenza di novità sul titolare la sua volontà sarebbe quella di andare a giocare con continuità. Provedel è la prima scelta di Sartori e del Bologna (sondato anche Falcone del Lecce), pista da seguire. L’Inter ha sondato, ma la possibile-probabile promozione di Martinez porterà Provedel a fare alcune riflessioni. Anche la Fiorentina ha mostrato interesse, ma tutto è legato a un’eventuale partenza di De Gea, al momento la situazione è in stand-by.

Foto: X Lazio