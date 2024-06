L’indiscrezione: portiere Inter, Okoye non interessa. Gli scenari

Nomi su nomi, anche quando non c’è una trattativa. Parliamo di Okoye accostato per giorni a giorni all’Inter come un obiettivo quasi prioritario. Prima che se ne parli ancora per settimane intere, possiamo soltanto aggiungere che non c’è l’interesse dei nerazzurri per Okoye e quindi non ci saranno trame con l’Udinese. E allora quali scenari? La priorità sarebbe Bento che ha già detto sì all’Inter, ma i giochi al rialzo sul cartellino dell’Athletic Paranaense rendono la trattativa complicata. Si parte da una clausola di 60 milioni con tutti i mega sconti che volete: il cartellino si sarebbe attestato sui 20 milioni, ma con i brasiliani è complicato perché giocano al rialzo, rinviano sempre e a quel punto non basta la volontà del diretto interessato. Ecco quindi che sarebbe meno difficile Martinez, un nome che resiste e che il Genoa continua a valutare almeno 15 milioni a un anno dalla scadenza del contratto. Ma i rapporti tra le due società sono ottimi, può essere individuata una contropartita, situazione da monitorare. A condizione, una volta per tutte, di escludere Okoye dalla lista dell’Inter.

Foto: facebook Udinese