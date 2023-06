L’Empoli deve sostituire Vicario che ha firmato per il Tottenham, sogna Carnesecchi ma sarà molto complicato, mentre lo stesso Caprile non è un obiettivo semplice. Ecco perché stanno salendo le quotazioni di Alessio Cragno. Il club inoltre sta lavorando per trattenere sia Marin che Grassi.

Foto: logo Empoli