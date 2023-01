L’indiscrezione: Pordenone, in uscita Negro. Poi l’assalto a Loiacono

Il Pordenone è protagonista in Serie C e vuole perfezionare qualche altra operazione di mercato. In uscita c’è Stefano Negro, classe 1995, tra le varie ipotesi il difensore centrale può tornare a Viterbo. A quel punto verrebbe perfezionato l’assalto a Giuseppe Loiacono, il difensore della Reggina ha già detto sì.

Foto: twitter Pordenone