L’indiscrezione: Pordenone, dallo scambio con il Bari a due candidati per la porta

Il Bari ci ha provato seriamente per Ciurria, ma per l’attaccante il semaforo del Pordenone continua a essere rosso. Con il club friulano sta andando avanti uno scambio che porterebbe il terzino Berra e il centrocampista Scavone a Pordenone e il laterale Semenzato al Bari. Un’operazione già raccontata, la novità è che entrerebbe Semenzato nell’affare. Per il ruolo di portiere in Friuli uno tra Scuffet e Canesecchi.

Foto: logo Pordenone