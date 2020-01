Via libera per Matteo Politano al Napoli. Ora saranno organizzate le visite, un esterno offensivo in più per Rino Gattuso. Le cifre definitive: prestito oneroso da 3 milioni, obbligo di riscatto da 19 milioni più 2 di bonus. Politano firmerà fino al 2024: ingaggio da 2 milioni a stagione più eventuali bonus.

Foto: Twitter Politano