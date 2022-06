L’indiscrezione: Pogba-Juve, countdown e scelta fatta! La verità sugli esterni

Paul Pogba viaggia spedito verso la Juve. Non ci sono novità, sorprese o ripensamenti rispetto a quanto vi abbiamo anticipato nelle ultime settimane: un’operazione (partita sottotraccia lo scorso 14 dicembre) ormai scandita, siamo in pieno countdown. Può darsi pure che l’annuncio slitti, ma sono dettagli.

Nulla è cambiato rispetto a quanto abbiamo svelato il 19 maggio: si tratta solo di aspettare, non sono previste sorprese. Pogba ha accettato il progetto triennale della Juve per un graditissimo ritorno nella Torino bianconera, guadagnerà circa 8 milioni più bonus a stagione. Negli ultimi giorni voci incontrollate avevano raccontato di un possibile ritorno di fiamma del Paris Saint-Germain, ma abbiamo spiegato che non c’erano riscontri attendibili. Pogba aveva fatto una scelta a prescindere da eventuali giochi al rialzo.

La Juve è assolutamente concentrata sugli esterni: previsto un summit per Angel Di Maria che spinge per indossare la maglia bianconera, il club ha memorizzato, ci sarà un incontro per arrivare alla soluzione. Per la Juve la priorità è Pogba, piace Di Maria ma piace moltissimo anche Filip Kostic (dalla Germania hanno dato l’operazione in stato avanzato, confermando la nostra esclusiva dello scorso 21 maggio). Traduzione: potrebbero arrivare due esterni, di sicuro ci sarà Pogba.

