L’indiscrezione: Pisa, oggi la chiusura dell’operazione Mlakar

Il Pisa festeggia la vittoria di ieri sera in casa della Samp e si prepara a perfezionare l’operazione Mlakar. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, oggi è in programma il vertice per chiudere l’operazione relativa all’attaccante classe 1998 in uscita dall’Hajduk Spalato. Affare da 2 milioni più bonus, per Mlakar si tratterà del ritorno in Italia dopo le esperienze con Fiorentina e Venezia.

Foto: Twitter Maribor